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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

- Turnuvanın üçüncü gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:31
Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncü gününde dört maç oynandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada E ve F gruplarında dört maç yapıldı.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Fransa-Suudi Arabistan: 2-0

Panama-Mali: 1-1

F Grubu:

Portekiz-Güney Kore: 1-0

Arjantin-Güney Afrika Cumhuriyeti: 5-2


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:31
  1. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
  2. Fransa
  3. Polonya

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