  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol dünyasının acı kaybı! Matija Sarkic hayatını kaybetti
Spor

Futbol dünyasının acı kaybı! Matija Sarkic hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-15 12:33:00 -
Futbol dünyasının acı kaybı! Matija Sarkic hayatını kaybetti

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen file bekçisi Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sarkic'in ailesine ve yakınlarına duyulan saygı sebebiyle ölüm sebebine dair detay verilmeyeceği ifade edildi.

Sarkic, geçtiğimiz sezonun başında Wolverhampton'dan Milllwall'a transfer olmuş ve Championship ekibinde 33 maça çıkmıştı. Sarkic son olarak Karadağ'ın Belçika ile 5 Haziran'da oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.

İngiltere doğumlu olan Karadağlı futbolcu, kariyeri boyunca Anderlecht, Aston Villa, Wigan, Stratford Town, Havant & Waterlooville, Livingston, Wolverhampton, Shrewsbury, Birmingham, Stoke City ve Millwall formaları giymişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Takım'da Arda etkisi! Montella'dan Arda Güler açıklaması! Sürpriz olacak mı?
A Milli Takım'da Arda etkisi! Montella'dan Arda Güler açıklaması! Sürpriz olacak mı?

Spor

A Milli Takım'da Arda etkisi! Montella'dan Arda Güler açıklaması! Sürpriz olacak mı?

A Milli Takım, Polonya'ya mağlup oldu! Son dakika
A Milli Takım, Polonya'ya mağlup oldu! Son dakika

Spor

A Milli Takım, Polonya'ya mağlup oldu! Son dakika

Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...
Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...

Sosyal Medya

Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...

A Milli Takım, EURO 2024 mesaisini sürdürüyor
A Milli Takım, EURO 2024 mesaisini sürdürüyor

Spor

A Milli Takım, EURO 2024 mesaisini sürdürüyor

A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! "Türkiye'm"
A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! “Türkiye'm”

Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! “Türkiye'm”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23