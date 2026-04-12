Futbol dünyasında bir ilk! Takımın başına kadın teknik direktör getirildi

Bundesliga takımlarından Union Berlin, Steffen Baumgart'ın yerine teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirdiğini duyurdu.

Berlin ekibiyle görevine başlayacak olan Eta, böylelikle Alman tarihine geçmiş oldu.. 34 yaşındaki genç antrenör, Bundesliga'da erkek takımına teknik direktörlük yapacak ilk kadın oldu.

Yeni görevi ile açıklamalarda bulunan Marie Louise Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.