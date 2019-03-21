



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek Futbol Altyapı Gelişim Projesi'ne dahil edilmesi ve bu proje kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasını amaçlayan turnuvanın 1. kademe 1. devre müsabakaları, 22-24 Mart'ta Ankara, Adana ve Antalya'da oynanacak.

Bu yıl ilk defa 13 yaş altı kategorisinde gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu iller ve Gençlik ve Spor Bakanlığının tesis durumu göz önüne alınarak; Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da, sonraki yıllarda ise gerekli görülen diğer illerde Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı kulüplerin altyapı takımları katılacak.



12 ilden 12 takımın katılımıyla dörder takımlı 3 grupta, 4 devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonun 1. kademesi yarın başlayacak ve 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.



2. kademe müsabakaları tarafsız grup merkezlerinde 8 takımın katılımıyla dörder takımlı 2 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak olup, gruplarında birinci ve ikinci olan 4 takım yarı final oynamaya hak kazanacak.