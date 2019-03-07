Futbol: 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.



Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona doğrudan katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.



Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele edecek. Milliler, ilk maçı 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak.











