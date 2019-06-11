Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - İzlanda: 2 - Türkiye: 1



Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason (Dk. 69 Magnusson), Gudmundsson (Dk. 80 Traustason), Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson (Dk. 64 Sigthorsson) Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Güven Yalçın), Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Kenan Karaman (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz Goller: Dk. 21 ve Dk. 32 Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 18 Hallfredsson, Dk. 72 Bjarnason (İzlanda), Dk. 23 Dorukhan Toköz, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 55 Kaan Ayhan, Dk. 56 Zeki Çelik (Türkiye)

REYKJAVİK (AA) - İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı. 47. dakikada Skulason'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 52. dakikada A Milli Takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top çok az farkla yandan dışarıya gitti. 56. dakikada Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Arnason topa kafayı vurdu, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 73. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'ın yaklaşık 35 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çektiği şutta, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi. 79. dakikada A Milli Takım, rakip yarı sahanın orta bölgesinden serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun altıpasın önüne gönderdiği topa gerilerde gelen Merih Demiral gelişen vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 86. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti. 90. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sol kanattan Güven Yalçın'ın yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu topa kafayı zor pozisyonda vurdu, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı güçlükle kornere yolladı. Karşılaşma İzlanda'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.







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