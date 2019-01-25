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Futbol: 2019 Asya Kupası

- Çeyrek finalde Avustralya'yı 1-0 mağlup eden ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, yarı finalde Katar ile karşılaşacak

25 Ocak 2019 Cuma 21:06
Futbol: 2019 Asya Kupası


ANKARA (AA) - 2019 Asya Kupası'nın çeyrek finalinde Avustralya'yı 1-0 yenen Birleşik Arap Emirlikleri, yarı finalde Katar'ın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, 68. dakikada Ali Mabkhout'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale kaldı.

Yarı finalde İran ile Japonya 28 Ocak Pazartesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise 29 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek.



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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:06
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Avustralya
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. yarı final

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