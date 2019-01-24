0553 313 94 23

Futbol: 2019 Asya Kupası

- Çin'i 3-0 mağlup eden İran, yarı finalde Japonya'yla karşılaşacak

24 Ocak 2019 Perşembe 21:15
Futbol: 2019 Asya Kupası


ANKARA (AA) - 2019 Asya Kupası'nda Çin'i 3-0 yenen İran, yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'dekiMohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1. dakikada Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf olan İran, final bileti için Japonya'yla karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın Güney Kore ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında çeyrek final maçları oynanacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:15
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Çin
  3. iran
  4. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    1. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    2. "ABD Venezuela'daki darbe girişiminin..
    3. Şehir tiyatrolarında bu hafta neler..
    4. ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek..
    5. Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı..
    6. 2019 PTT personel memur alımı şartları..
    7. Futbol: 2019 Asya Kupası
    8. Fransızların medyaya duyduğu güven en..
    9. CHP-İP ittifakında flaş gelişme! Yarın..
    10. Amerikan medyası fitne üretmeye..
    11. İsrail ordusu Filistinli bir çocuğu..
    12. Doğu Perinçek'ten önemli uyarı: CHP ve..
    13. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    14. ABD'den İran destekli kuruluşlara..
    15. Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?..
    16. Katar yardımını uzun süre engelleyen..
    17. Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye..
    18. "Albatros'u vatandaşa yeşil alan..
    19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    20. İspanya'da şiddetli yağış 3 can aldı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!