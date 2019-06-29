Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
- Kamerun: 0 - Gana: 029 Haziran 2019 Cumartesi 22:12
İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan maçta Kamerun ile Gana, 0-0 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Kamerun ile Gana karşı karşıya geldi.
İki takımın da gol fırsatlarından yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Kamerun 4 puanla liderliğini sürdürürken, Gana ise puanını ikiye çıkardı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
YORUM YAZ