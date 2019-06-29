Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Kamerun: 0 - Gana: 0



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan maçta Kamerun ile Gana, 0-0 berabere kaldı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Kamerun ile Gana karşı karşıya geldi. İki takımın da gol fırsatlarından yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Kamerun 4 puanla liderliğini sürdürürken, Gana ise puanını ikiye çıkardı. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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