Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Nijerya: 1 - Gine: 0



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine'yi 1-0 mağlup etti. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi. İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, daha önce Kasımpaşa forması da giyen Kenneth Omeruo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.



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