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Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers formasıyla Boston Celtics'e karşı oynanan müsabakada sergilediği performansla NBA Yaz Ligi'nde 40 sayı barajına ulaşan 5'inci basketbolcu oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:31
Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

NBA Yaz Ligi'nde Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e 95-89 kaybetti.

Korkmaz, karşılaşmada sergilediği performansla NBA Yaz Ligi'nde 40 sayı barajına ulaşan 5'inci basketbolcu oldu.

İlk 5 arasında başladığı karşılaşmada 28 dakika forma giyen Milli basketbolcu, Boston potasına 40 sayı gönderdi. 21 yaşındaki Korkmaz, 14 üç sayılık denemesinin 8'inde başarılı olurken, 6 ribanud, 2 asist ve 1 top çalmalık performans gösterdi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:31
  1. Furkan Korkmaz
  2. NBA

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