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Siyaset Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'
Siyaset

Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:31:00 - 2023-08-31 15:32:07
Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'

Furkan Bölükbaşı bugün yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ı kavgaya çağırdı.

Furkan Bölükbaşı bugün yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ı kavgaya çağırdı.
Daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden AKP'li sosyal medya "fenomeni" Furkan Bölükbaşı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı beraberindekilerin yürüdüğü bir videoya, Arapça şarkı ekleyerek, “Afgan kaçaklar Türkiye sınırından içeri girerken görüntülendi” notuyla paylaştı. Twitter üzerinden Özdağ ile ilgili hakaretlerine devam eden Bölükbaşı, "Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum" dedi.

Daha önce Marmara Üniversitesi'nde akademisyenlik de yapan Furkan Bölükbaşı, Ümit Özdağ ve ve beraberindekiler için, “Mültecilerin katledilmesi için provokasyon yapan siyasi parti görünümlü terör örgütüne müdahale edilmesi için daha ne gerekiyor? Kaç kişinin hayatı tehlikeye girecek? Hepsinin derhal tutuklanması lazım" diyerek hedef de göstermişti.

Ümit Özdağ'ın henüz yanıt vermediği Furkan Bölükbaşı, bugün yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'a şöyle seslendi:

"Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum. Erkekliğin kalmadıysa “ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim” de diyebilirsin."
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