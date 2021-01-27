  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Funda Güray kimdir, nerelidir? Funda Güray Kuruluş Osman oyuncusu mu olacak?
Biyografi

Funda Güray kimdir, nerelidir? Funda Güray Kuruluş Osman oyuncusu mu olacak?

Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından en çok izlenen diziler arasında yer almakta. Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Osman Bey, kendi düzenini kurmaya devam ederken yeni fetihlere de kapı aralamaya başladı bile. Kuruluş Osman oyuncuları her daim merak edilmeyi sürdürürken, Kuruluş Osman’a bir oyuncu daha dahil oluyor. Funda Güray’ın Kuruluş Osman’da oynayacağı konuşuluyor. Peki Funda Güray kimdir? Funda Güray nerelidir? Funda Güray hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 09:45:00 - 2021-01-27 09:46:26
Funda Güray kimdir, nerelidir? Funda Güray Kuruluş Osman oyuncusu mu olacak?

Kuruluş Osman dizisinde oynayacağı söylenen Funda Güray kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. Paramparça dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Funda Güray, reyting rekorları kıran, Türk milletinin tarihini, kültürünü ve milli değerlerini yansıtan Kuruluş Osman dizisinde rol alacağı konuşuluyor. Peki kim bu Funda Güray?

Funda Güray kimdir?

Funda Güray, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de alan Funda Güray, çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Funda Güray, pek çok reklam ve dizide görev üstlendi. Funda Güray 45. bölümden itibaren Paramparça dizisine katılmıştı.

Daha önce Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün gibi dizilerde oynadı. Funda Güray 2016 yılında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin ittifak politikasına ilişkin çarpıcı bir ..
Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk
Gündem

Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk

Donald Trump yönetiminin Suriye stratejisinin başarısız olduğunu savunan ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ve Rusya'nın Suriy..
Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle partisini parçalama noktasına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay