Fulya Öztürk'ün yer aldığı proje Azerbaycan'ı karıştırdı

Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki çatışmaları pek çok gazetecinin takip etmesine rağmen Fulya Öztürk özelinde çekilecek belgesel Azerbaycan'da tartışmaları alevlendirdi.

Azerbaycan’daki çatışmalarda görev alan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ü konu alacak belgesel Azerbaycan medyasında tartışma başlattı. Öztürk hakkında yapılacak belgesele pek çok Azerbaycanlı gazeteci tepki gösterdi. Bu gazeteciler arasında Turan İbrahimov da yer aldı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre; Azerbaycanlı Gazeteci Turan İbrahimov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fulya Öztürk aslında hiçbir fedakarlık etmedi. İşi ona çalıştığı medya kurumu tarafından verildi. Kendisi bu görev karşılığında güzel maaş, ek bonuslar ve ödüller aldı. Arka planında, savaşta fedakarlık yapan gazetecilerimizi görmezden gelmek zulümdür, adaletsizliktir” şeklinde konuştu.

"Fedakarlık yapmadı"

İbrahimov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türk meslektaşımız Fulya Öztürk aslında hiçbir fedakarlık yapmadı. Yaptığı iş üzerinde çalıştığı medya tarafından kendisine gösterilen büyük bir güvendi. Ayrıca yüksek profesyonellikle güvenini de onayladı. Karşılığında da büyük maaş, ek ikramiye, ikramiye aldı.

Evet, harika muhabir nitelikleri ve iyi sanatçılığı var. Aynen öyle özel kılan sanatçılıktır.

Ve tabiki eşsiz hoş bir görünüş.

Diyeceğim o ki film nedir hanım hakkında çekilecek Fulya ne işe yaradığını bilmiyorum ama uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Çok da uygunsuz...

"Diğerlerini görmezden gelmek zülumdür"

44 günlük savaş döneminde, devlet Türk medyasına verilmeden önce, yerel medya ve gazetecilerin cephe bölgesine gitmesine izin verilmedi, ya da olaylardan sonra çok az kişiye bu izin verildi, her yerden ayağa kalktı, gazeteci bile cepheden ve olaylardan malzeme hazırlayamadı, bazılarının gazetecilerimizi ‘savaşta neredeydin, neredeydin, bir şeyler içecektin’ diyerek kınaması çok anlamsız.

Cahil olan bu.

Ayrıca devlet tüm imkanları Türk Telekomları için üretti. Bizimkilere de ′′bizden haber bekleyin ′′ denildi. Yerel gazetecilerimiz bununla harika iş çıkardılar. Çok kısa sürede savaş muhabiri olarak görev yapan gazetecilerimizin hesabını sormak mümkün değil.

Fulya Öztürk' ün yaptığı ve ortaya çıkardığı malum. Kimse bundan bahsetmiyor. Onu başka bir yere koymak yanlış, uygunsuz.

Ve arka planında, savaşta fedakarlık yapan gazetecilerimizi görmezden gelmek zulümdür, adaletsizliktir.”