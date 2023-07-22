Fulya Öztürk'ü, kendi vergileriyle Umre'ye gönderdiklerini zanneden ve hamam tası gibi kendi yankılarına coşan şeref züğürtleri! Klavyeni ahıra bağla yobaz

Star yazarı Esra Elönü, gazeteci Fulya Öztürk'ün umre ziyaretini dillerine dolayıp örtülü İslam düşmanlığı yapan çevrelere ayar verdi. “Yobaz, gazeteci Fulya Öztürk'ü, kendi vergileriyle Umre'ye gönderdiklerini zanneden ve hamam tası gibi kendi yankılarına coşan şeref züğürtlerinin adıdır. Bilirsiniz ki şerefli yerlere şeref züğürtlerinin parasıyla gidilmez” ifadelerini kullanan Elönü, yazısında şunları kaydetti:

“Sıcakta ekonomik cümleler kurma hevesiyle. Muzip kahkahalarım var bugün ve gülmeye nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her şey azalıyor sanki, kalp ince düşünce üzerinde bir tren yolculuğu yapmak istiyor, vagon bir yerde kopuyor. Ya da her şey çoğalıyor biz azalanı seviyoruz bilmiyorum.

Bildiğim bir şey var onu da misafir önüne çıkarılacak porselen tabaklar gibi saklıyorum. Bazı şeylerin paylaşılması salıncakta göğü seyretmek gibi kime anlattığına sabitlenemiyorsun. Ya sallanıyorsun ya da sallıyorsun olan dökülene oluyor.

Burada sayfa sayfa okunacak insanları da yazıyorum el broşürü olan pazarlamacıları da hangisini kerhen yazdığım belli oluyor değil mi ? Cehalet bilmemek mi yoksa bildiklerini cıvık tekrarlara kurban etmek mi ?

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Bunların ter bezi yaptığı bazı kelimeler var. Birisi de "yobaz". Yıllardan beri cüsselerine gevişlik malzeme "yobaz". Hazneleri mama kabı kadar olduğundan tek kelimeyle beyin çürüten asidik kitle. Çöl kafalar vaha görünce perdeyi hızlıca çekip oturuyorlar.

Çok sevdiler bu kelimeyi evcil hayvanları gibi besliyorlar, bazen sağıyorlar bazen tımar ediyorlar, bazen havlakça, bazen hunharca anlaşıyorlar. Yıkayıp yıkayıp giyiyorlar rahat ediyorlar demek ki. Zeka kelliklerini başkalarına yobaz diyerek kapatanların çağdaşlığı peruk. Öyle darlar ki bir sıska beyin hücresi damara girerken ölüyor.. o derece daralma..

Yobaz, milli zaferlerimiz de bile inanan insanlara havlamayı başaran akademik ünvanlarını Twitter paspası haline getirmiş rütbeli cahillerin adıdır.

Yobaz, gazeteci Fulya Öztürk'ü, kendi vergileriyle Umre'ye gönderdiklerini zanneden ve hamam tası gibi kendi yankılarına coşan şeref züğürtlerinin adıdır. Bilirsiniz ki şerefli yerlere şeref züğürtlerinin parasıyla gidilmez. (Fulya Öztürk her gazeteci gibi bağlı olduğu medya kurumu tarafından gönderilmiş masrafları karşılanmış. )

Fulya'ya böğürürken, Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya icazet gezisine götürdüğü gazeteciler, kimin parasıyla geceliği 25 bin liralık otellerde kaldılar" diye sormayacaksan ya ağzını bezle ya da klavyeni ahıra bağla yobaz!

Yobaz, kaybettim ama yenilmedim derken kutu kolaya yenilmiş, evladım dediklerince çiğnenmiş ekran sakızlarının adıdır. Partilerini uzayda tütün sararak kurtarmayı amaçlarken gök taşına çarpılmışların adıdır yobaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha demokrat olduğunu yeni fark eden eski sürüm ekran kartlarının adıdır yobaz!

Yobaz bulunduğu ortamı çorap çekmecesine çeviren imitasyon aydınların adıdır.

Ayağa düşen zihniyetlerin konaklama yeri çorap çekmecesi. Yobazların eskimeyen mekanı..”