  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fulya Öztürk’e destek çığ gibi büyüyor! Bir destek de ondan geldi Benim vergilerimle umre yaptıysa helali hoş olsun
Gündem

Fulya Öztürk’e destek çığ gibi büyüyor! Bir destek de ondan geldi Benim vergilerimle umre yaptıysa helali hoş olsun

Yeniakit Publisher
2023-07-22 14:44:00 - 2023-07-22 14:59:35

Fulya Öztürk’e destek çığ gibi büyüyor. Son olarak sohbetleri ile tanınan Hüseyin Çevik, Fulya Öztürk'e destek verdi: “Benim vergilerimle bu kadın Umre yaptıysa helali hoş olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gittiği Suudi Arabistan'da Umre ziyareti yaptığını söylediği için tepki çeken Fulya Öztürk'e Hüseyin Çevik'ten destek geldi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan gazeteci Fulya Öztürk'ün yaptığı Umre paylaşımı gündem oldu. Umre ziyareti yaptığını başörtülü fotoğrafını paylaşarak duyuran Öztürk'ün Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından Fulya Öztürk, "Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim" ifadeleriyle açıklamada bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜSEYİN ÇEVİK'TEN DESTEK GELDİ

Birçok eleştirinin yanında Fulya Öztürk'e destek verenler de oldu. Yaptığı sohbetlerle gündem olan Hüseyin Çevik, Öztürk'e destek verdi. Çevik, "Benim vergilerimle bu kadın Umre yaptıysa helali hoş olsun." dedi.

Fulya Öztürk'ün son hali gündeme oturdu! 'Allah bana da nasip etti' diyerek duyurdu
Fulya Öztürk'ün son hali gündeme oturdu! 'Allah bana da nasip etti' diyerek duyurdu

Medya

Fulya Öztürk'ün son hali gündeme oturdu! 'Allah bana da nasip etti' diyerek duyurdu

Umre fotoğrafı gündeme oturan Fulya Öztürk isyan etti
Umre fotoğrafı gündeme oturan Fulya Öztürk isyan etti

Medya

Umre fotoğrafı gündeme oturan Fulya Öztürk isyan etti

Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti
Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Aktüel

Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Umre yapan Fulya Öztürk’le ilgili flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Umre yapan Fulya Öztürk’le ilgili flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Gündem

Umre yapan Fulya Öztürk’le ilgili flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23