Fulya Öztürk’e destek çığ gibi büyüyor! Bir destek de ondan geldi Benim vergilerimle umre yaptıysa helali hoş olsun
Fulya Öztürk’e destek çığ gibi büyüyor. Son olarak sohbetleri ile tanınan Hüseyin Çevik, Fulya Öztürk'e destek verdi: “Benim vergilerimle bu kadın Umre yaptıysa helali hoş olsun” dedi.
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gittiği Suudi Arabistan'da Umre ziyareti yaptığını söylediği için tepki çeken Fulya Öztürk'e Hüseyin Çevik'ten destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan gazeteci Fulya Öztürk'ün yaptığı Umre paylaşımı gündem oldu. Umre ziyareti yaptığını başörtülü fotoğrafını paylaşarak duyuran Öztürk'ün Cumhurbaşkanlığı uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.
Gelen tepkilerin ardından Fulya Öztürk, "Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim" ifadeleriyle açıklamada bulundu.
HÜSEYİN ÇEVİK'TEN DESTEK GELDİ
Birçok eleştirinin yanında Fulya Öztürk'e destek verenler de oldu. Yaptığı sohbetlerle gündem olan Hüseyin Çevik, Öztürk'e destek verdi. Çevik, "Benim vergilerimle bu kadın Umre yaptıysa helali hoş olsun." dedi.