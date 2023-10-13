Fulya Öztürk Siyonistlerin zalimliğini anlattı! Üzerimdeki lağım kokusunu size anlatamam…
Filstin’deki Mescid-i Aksa'da polis zulmüne tanıklık eden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, polisin çok sert müdahalede bulunduğunu belirterek, İsrail polisinin insanların üstüne lağım suyu döktüğünü söyledi.
Filstin’deki Mescid-i Aksa'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları takip eden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk’e canlı yayında İsrail polisi müdahale etti.
CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Mescid-i Aksa'da yaşanan bu olayın tam ortasında canlı yayındaydı. Yaşananları CNN Türk ekranlarına aktaramaya çalışan Fulya Öztürk ve Kameraman arkadaşı da İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Olaylar dindikten sonra açıklamada bulunan Fulya Öztürk insanların üzerine lağım suyu sıkıldığını belirterek, kokunun dayanılmaz olduğunu söyledi.
Dünya
Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın
Dünya
İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?