  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon

Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Gündem Fulya Öztürk Siyonistlerin zalimliğini anlattı! Üzerimdeki lağım kokusunu size anlatamam…
Gündem

Fulya Öztürk Siyonistlerin zalimliğini anlattı! Üzerimdeki lağım kokusunu size anlatamam…

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:27:00 -

Filstin’deki Mescid-i Aksa'da polis zulmüne tanıklık eden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, polisin çok sert müdahalede bulunduğunu belirterek, İsrail polisinin insanların üstüne lağım suyu döktüğünü söyledi.

Filstin’deki Mescid-i Aksa'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları takip eden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk’e canlı yayında İsrail polisi müdahale etti.

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Mescid-i Aksa'da yaşanan bu olayın tam ortasında canlı yayındaydı. Yaşananları CNN Türk ekranlarına aktaramaya çalışan Fulya Öztürk ve Kameraman arkadaşı da İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Olaylar dindikten sonra açıklamada bulunan Fulya Öztürk insanların üzerine lağım suyu sıkıldığını belirterek, kokunun dayanılmaz olduğunu söyledi.

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler
Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

Dünya

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın
İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

Ekonomi

İsrail-Hamas savaşı sürerken Ramazan Kurtoğlu'ndan altın uyarısı! İmkanı olan hemen bunu yapsın

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu
İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Dünya

İsrail'den şok itiraf! 'Ordumuz 7 Ekim'de darmadağın oldu

Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki
Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki

Dünya

Mısır'dan İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına tepki

İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

Gündem

İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

Gündem

Ürdün, İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı
İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Dünya

İsrail, Gazze'den kaçan sivilleri vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu
Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

Dünya

Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?
İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Dünya

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor
İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor

Dünya

İsrail şimdi de gazetecileri hedef alıyor

Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!
Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!

Gündem

Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23