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Aktüel Fukuşima'daki radyoaktif suya yönelik karar ertelendi
Aktüel

Fukuşima'daki radyoaktif suya yönelik karar ertelendi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi: - "Muhafaza edilen suyun akıbetine yönelik özel bir zaman dilimi duyurabilecek konumda değiliz"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 06:08:06 -
Fukuşima'daki radyoaktif suya yönelik karar ertelendi

TOKYO (AA) - Japonya'da, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde bulunan radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine yönelik 27 Ekim'de açıklanması beklenen kararın ertelendiği bildirildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, düzenlediği basın toplantısında, Fukuşima'daki yaklaşık 1,2 milyon ton işlenmiş suyun akıbetine ilişkin salı günü duyurulması planlanan karara henüz varılamadığını belirtti.

İlgili bakanlık ve ajanslarla incelemelerin derinleştirilmesi gerektiğini söyleyen Kajiyama, "Muhafaza edilen suyun akıbetine yönelik özel bir zaman dilimi duyurabilecek konumda değiliz. Meseleye itinayla yaklaşmak istiyoruz. Hükümet olarak sorumlu bir şekilde ve doğru zamanda neticeye ulaşmalıyız." dedi.

Eylül ayında göreve gelmesinin ardından santral bölgesini ziyaret eden Başbakan Suga Yoşihide, işlenmiş suyun bertaraf edilmesine ilişkin en yakın zamanda karar verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Ulusal basına yansıyan haberlerde, kabinenin, santraldeki suyun akıbetine ilişkin kararını kasım sonrasına bıraktığı kaydediliyor.

- Günde 170 ton su birikiyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi ile trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günde yaklaşık 170 ton artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.



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