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Gündem Fuhuş makinelerine 'ödül' gibi ceza!
Gündem

Fuhuş makinelerine 'ödül' gibi ceza!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 17:00:00 -
Fuhuş makinelerine 'ödül' gibi ceza!

Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri iddia edilen M.B., A.B., M.A., C.Ö.T., Ş.N.K., R.A.B., R.Ç., H.I.C., U.B., M.S.T., B.Y., Y.A., M.A. ve M.C.T. isimli 14 şüpheli yakalandı. Bahsi geçen fuhuşçu namussuzlara verilen ceza ise resmen duyanları hayrete düşürdü.

Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri iddia edilen M.B., A.B., M.A., C.Ö.T., Ş.N.K., R.A.B., R.Ç., H.I.C., U.B., M.S.T., B.Y., Y.A., M.A. ve M.C.T. isimli 14 şüpheli yakalandı. Bahsi geçen fuhuşçu namussuzlara verilen ceza ise resmen duyanları hayrete düşürdü.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar esnasında, fuhuş şebekesi tarafından mağdur edilmiş olan çok sayıda kişiye ulaşıldı. Bir villada kurdukları bilgisayar sistemleri üzerinden işleri yürüttüğü tespit edilen şüphelilere, toplam 110 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca şüphelilerin fuhşa teşvik ve aracılık işlemlerinde sistem odası olarak kullanıldığı belirlenen adreste bulunan çok sayıda bilgisayara el koydu.

Aramalar çerçevesinde, çok sayıda bilgisayar, kullanılmamış SIM kartı ve cep telefonu ile pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Toplumu kökünden sallayıcı ahlaksızlara "ödül" gibi ceza verildi. 110 bin lira devlete ödedikten sonra bunların tekrar hangi namussuzluğu yapacağı ortadayken devletin verdiği cezanın biçimine hayret etmemek elde değil. Bu olsa olsa ceza değil, teşvik edici bir hareket sayılır.
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