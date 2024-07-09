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Gündem “Fuhuş Adası”nı yasaklayın!
Gündem

“Fuhuş Adası”nı yasaklayın!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 10:58:00 -
"Fuhuş Adası"nı yasaklayın!

İngiltere’de yayınlanan ve müstehcen görüntülerin tavan yaptığı bir edepsiz programın Türkiye’de yayına sokulacağı duyurulmuş, kamuoyunda büyük tepki çeken hamleye karşı RTÜK harekete geçmişti. Her şeye rağmen rezil program yayına başladı!..

İlericiliği ahlaksızlıkla eş gören seküler kesimin Müslüman Türk halkına layık gördüğü rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Aşkı cinselliğe indirgeyen ve hayvanlardan da aşağı bir hayatı insanlara aşılayan seküler bağnazların, İngiltere’den ithal ettiği “Aşk Adası” isimli rezillik yayın hayatına maalesef başladı!..

İğrenç ifadeler

Lüzumsuz programlarıyla tanınan Saba Tümer isimli kadının sunduğu “Aşk Adası”nın tanıtımında kullanılan ifadeler, seyircinin nasıl bir saçmalıkla başbaşa kalacağını kanıtlıyordu. Gain isimli platformda yayınlanan programın tanıtımında, “Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı...” ifadeleri kullanılmıştı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken “Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek” demesi de ayrıca tepkilere neden olmuştu.

Mide bulandırdı

Program tüm tepkilere rağmen yayın hayatına başladı. Yarışmacıların beğendiği kişiyle ilişkiye girdiği rezalet format mide bulandırdı. Sosyal medyada bazı kesitlerinin yayınlandığı program ağızları açık bıraktı.

Büyük infiale neden olan programın tüm tepkilere rağmen yayından kaldırılmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Halka adeta meydan okuyan ahlaksızların utanmadan sergiledikleri rezaletler, “Aşk adası değil, fuhuş adası!” yorumlarına neden oldu.

Binlerce vatandaş, programın kaldırılması için çağrısını yinelerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e de çağrı yapıldı.
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RTÜK'ten ahlaksızlığa geçit yok! Ebubekir Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması

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Yorumlar

56

ülkenin ekonomisiyle her yönüylenasıl ingiliz eyaleti kölesi olduğunu kanıtlıyor şimşek kapitalist ekonomiye hizmet için milleti vatanı haince sattı ingilizlere manda himaye altında millete kök söktürecek 5 yıl boyunca lanet olsun istifa etmesse zalimdir namerttir

56

aynen bunu şimşeğe söyleyin iletin istifa edin sizin yüzünüzden şirketler kapanıyor yabancı sewrmaya kaçıyor yerli şirketler ülke dışında yatırımlara ağırlıklı yöneliyor turistler gelmiyor kaçıyor lanet olsun ülkenin ağzına sıçtız sırf cumhurbaşkanınada şirin gözüküp gözünden düşmemek içinde bu saçma sapan alçak ekonomi programı ülkenin ağzına sıçtı
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