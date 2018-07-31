Fuhşun adresi günlük evler

Son zamanlarda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere artış gösteren “günlük kiralık ev” tuzakları her türlü kanunsuz işlerin döndüğü merkezler haline gelmeye başladı. Başta otobüs durakları olmak üzere her yere ‘günlük kiralık ev’ ilanı yapıştırarak kolay yoldan para kazanmak isteyen bazı simsarlar, söz konusu evlerde fuhuş başta olmak üzere birçok kanunsuz işe ortam sağlıyor.

HİÇBİR DENETİM BULUNMUYOR

İnternet siteleri üzerinden ciddi oranda müşteri çeken ve bazı bölgelerde tüm apartmanı ‘günlük kiralık ev’ modeli ile işletenlere yönelik ise hiçbir denetim bulunmuyor. Kimi mahallelerde “concept, apart” tabelaları asarak kendilerine imaj oluşturmaya çalışan evlerden, mahalle sakinleri ise ciddi şekilde rahatsız oluyor. Otellerde bulunan kimlik üzerinden güvenlik taramasının yapılmadığı günlük kiralık evlerde, hakkında gözaltı kararı olan birçok şüphelinin de kaldığı belirtiliyor. Bu yöntemle emniyet güçlerinden kaçarak kendilerine kalacak yer ayarlayan birçok şüphelinin özellikle büyük şehirlerde sık sık ev değiştirdiği ifade ediliyor.