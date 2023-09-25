Fuga Kimura: Japonya İslam ile geç tanıştı

Japonya Tokyo Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Fuga Kimura, daha önce gönderilen elçilerin öldürülmesi sebebiyle Japonya'nın İslam'la geç tanıştığını belirtti. Enstitü sohbetlerinin organizatörlüğünü yapan Yakoob Ahmed, "Dünyanın her köşesinde İslam ve İslami alanda çalışanların olduğunu görmek benim için memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsünün düzenlediği enstitü sohbetlerinin 20'ncisinde, sosyo-dini perspektiften "Japonya'da İslam'ın kısa tarihi" konuşuldu.

DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE İSLAMİ ALANDA ÇALIŞANLARI GÖRMEK MEMNUNİYET VERİCİ

Enstitü sohbetlerinin organizatörlüğünü yapan Yakoob Ahmed, burada yaptığı açıklamada, "Dünyanın her köşesinde İslam ve İslami alanda çalışanların olduğunu görmek benim için memnuniyet verici. Japonya kadar uzak bir ülkede bile Müslüman olan ve İslam'la ilgili konularda çalışanları görmek, İslam'ın küresel olarak sahip olduğu ilginin bir göstergesi." ifadesini kullandı.

İslam Tetkikleri Enstitüsü Kütüphanesinin bulunduğu Kuyucu Murat Paşa Medresesindeki seminere konuk konuşmacı olarak katılan Kimura da Japonya'da İslam'ın tarihinin anlatıldığı etkinlikte, ihtida etmiş Japon Müslümanlardan biri olarak konuştuğunu aktardı.