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Gündem Fuat Oktay'dan net mesaj: Henüz ikna olmadık
Gündem

Fuat Oktay'dan net mesaj: Henüz ikna olmadık

Yeniakit Publisher
2023-09-19 12:30:00 -
Fuat Oktay'dan net mesaj: Henüz ikna olmadık

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'İsveç konusunda henüz ikna olmadık. İsveç'in NATO üyeliği için çok ciddi çalışıyoruz. Komisyon olarak vereceğimiz karar Türkiye'nin çıkarına.' dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Rusya-Ukrayna krizinde dolaylı diyalog aynı zamanda 4 şart öne sürüyor Rusya. Yaptırımlardan ötürü Rus Tarım Bankası'nın SWİFT sistemine alınması. Gübre firmaları üzerinde uygulanan yaptırımların kaldırılması. Rus gemilerinin Avrupa limanlarına da giriş çıkış yapabilme şartı. Uluslararası yaptırımlarından dolayı sigorta yaptıramadıklarını söylüyorlar. Batı'nın yaklaşımına baktığımızda zaten girip çıkıyorlar deniliyor. Rusya sigortaları aşırı pahalı buluyor. Sonuç çıkabilir, dünyanın tamamı için önemli. Türkiye olarak çok yoğun çalışıyoruz.

Batı'nın sözlerini yerine getirmediğini söylüyor Rusya. 1 milyon ton çok yüksek değil, artırılabilir. Afrika'daki sıkıntıyı hafifletecektir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Henüz Meclis'e gelmedi. Cumhurbaşkanı Meclis açıldığında gündeme gelecek dedi. Türkiye ve İsveç arasında yapılan bir protokol var. Türkiye olarak yaklaşımımız özellikle protokole baktığımızda terör mücadele var. Terörle mücadelede iş birliği olmalı.

Düzenlemeler yapıldı ama uygulama sorunu var. Gizli açık yaptırımlar kaldırılmalı. İsveç iş birliği yapacağını belirtmişti.

İsveç konusunda henüz ikna olmadık. İsveç'in NATO üyeliği için çok ciddi çalışıyoruz. Komisyon olarak vereceğimiz karar Türkiye'nin çıkarına. Bize geldikten sonra süreci hızlı götürürüz.

F-16 ile İsveç'in uzaktan yakından ilgisi yok. Türkiye'de kendi içinde çalışmalarını yapacak komisyonlar vardır TBMM'de. Tabiri caizse bir at pazarlığına girmeyiz. F-16 süreci İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkilendirilemez.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

2004'te Kopenhag kriterleri önemli deniliyor. 2005'te katılım müzakereleri başlıyor. Ben çok kültürlülükten bahsediyorum ama ben çok kültürlülüğü hazmedemedim, şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye'den çekinecek bir şey yok. AB 85 milyonluk Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'yi almayan AB küresel bir aktör olamaz. Tarihten gelen endişeleri var.

Dış politikada yeterli uyum sağlanamadı diyorsunuz. KKTC'nin yok sayılmasına uyum sağlayamayız. Terörle mutlak mücadele şarttır. Rapora batığımızda aynı yaklaşım, sadece isimler değişiyor. Ayasofya konusunun burası ile ne alakası var. Vatikan benzeri yapının kabul edilmesini istiyorlar. Ayasofya'yı size mi soracağız.

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Cino

Hocam geç İsveçi, Misveçi siz emekli memurdan 8070 TL verin. Onun için ne yaptınız
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