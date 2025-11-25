Fuat Oktay’dan İsveç’teki kritik zirveye katılım

İsveç ve Ukrayna’nın ortaklaşa düzenlediği zirveye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u temsilen katılan Fuat Oktay’ın heyetinde Dışişleri Komisyon Üyesi Ak Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat’ta yer aldı.

Stokholm Büyükelçisi Tezel’den brifing

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyete ilk olarak Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel tarafından bir bilgilendirme brifingi yapıldı.

Veliaht Prenses ve Prens Daniel tarafından verilen resepsiyona katıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve Prens Daniel’in ev sahipliğinde "Uluslararası Kırım Platformu Dördüncü Parlamenter Zirvesi"ne katılacak olan ülkelerin heyet başkanları için İsveç Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Birçok ülkenin heyet başkanlarının katıldığı resepsiyonda İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile bir araya gelen Fuat Oktay bir süre sohbet etti. Resepsiyona ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay şunları kaydetti; “Bu zarif davet esnasında Veliaht Prenses Victoria ile yapmış olduğumuz sohbette iki ülke arasındaki dostane ilişkileri teyit ettik. Resepsiyonda birçok ülkenin heyet başkanları ile zirve öncesinde karşılıklı ön değerlendirmelerde bulunduk.”

Oktay: “Türkiye’nin Kırım Tatar Türklerine verdiği destek sürdürülecek”

Zirve’nin Genel Kurul oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Oktay, Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması, kimliklerinin muhafaza edilmesi, siyasi ve sosyal konumlarının güçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, Kırım’ın 2014’teki ilhakıyla başlayan savaş boyunca Kırım Tatar Türklerine verdiği desteğin sürdürüleceğini belirtti. Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasının bölge ve dünya ülkeleri için önemini vurgulayarak Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna arasında süregelen ve büyük insani kayıplara yol açan savaşın bir an önce sonlandırılması için ilgili bütün taraflarla sürdürdüğü etkin diplomasi faaliyetlerine dikkat çekti.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini dile getiren Oktay, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Türkiye'nin katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Önemli ikili görüşmeler gerçekleştirildi

Oktay, zirve kapsamında Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen, İsveç Veliaht Prensesi Victoria başta olmak üzere birçok ülkenin parlamento başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar Türkleri ile görüştü

Zirvedeki Genel Kurul oturumunun ardından İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ile birlikte, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Refat Çubarov ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Oktay, Türkiye’nin Kırım Tatar Türklerine olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Görüşmede Türkiye, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki Kırım Tatar Türklerinin durumları ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alan Fuat Oktay, hak ve menfaatlerinin korunması, kimliklerinin muhafaza edilmesi, siyasi ve sosyal konumlarının güçlendirilmesinin önceliklerinin olduğunu vurguladı.

Oktay: “Türkiye'nin Kırım ve Ukrayna hakkındaki görüşlerini paylaştık”

Oktay, “Zirve öncesinde ve sonrasında çok yoğun ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin Kırım ve Ukrayna hakkındaki görüşlerini zirveye katılan diğer ülkelerle ikili görüşmelerimizde paylaşma fırsatı bulduk" dedi.

Oktay: "Türkiye olarak Kırım konusunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz."

Kırım'daki sıkıntıların uzun yıllara dayandığını kaydeden Oktay, Kırım'ın 1783'te bağımsızlığını kaybettikten sonra defalarca zulme uğradığını ve halkının sürgüne gönderildiğini hatırlattı.

Oktay, son olarak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu eski acıların yeniden yaşandığını belirterek, "Bu zirvede bu sıkıntılar dile getirildi. Kırım halkının, Kırım'daki Türklerin, Tatarların haklarının korunması Türkiye'nin birinci önceliğidir. Uluslararası platformlarda Türkiye olarak Kırım konusunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırım’ın ilhakına batılı devletler çok geç tepki gösterdiler

Türkiye'nin Kırım ilhak edildiğinde gösterdiği net duruşun altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Kırım'ın ilhakına en sert tepkiyi Türkiye göstermesiyle birlikte Rusya ile ilişkilerimizde de son derece açık davrandık. 'Kırım işgalini tanımayız' diye Rusya'da açıkça ifade ettik. Ne yazık ki o zaman Batılı müttefiklerimiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri bu konunun ciddiyetini anlayamadılar. Ne zaman ki Ukrayna'nın işgali söz konusu oldu, Kırım meselesine tepki gösterdiler. Bu tepkinin başta verilmesi gerekirdi."

Oktay: “Rusya - Ukrayna barış müzakerelerinin tekrar İstanbul'da yapılması çağrısında bulunduk”

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa da değinen Oktay, Türkiye'nin başından itibaren sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini savunduğunu vurguladı.

Oktay, "Diyalog yoluyla çözülmesi gereken sorunda, her iki tarafın masada olması gerektiği ve adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği konusunda çok net durduk." diye konuştu. Daha önce İstanbul'da yapılan müzakerelere işaret eden Oktay, zirvede, Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak yeni barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.