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Gündem Fuat Oktay'dan ABD açıklaması: Türkiye bu oyunların parçası olanları affetmeyecek
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Fuat Oktay'dan ABD açıklaması: Türkiye bu oyunların parçası olanları affetmeyecek

ABD'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah ambargosunu kaldırması sonrası Türkiye'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu oyunların parçası olanları affetmeyecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 04:38:00 - 2020-09-02 04:51:24
Fuat Oktay'dan ABD açıklaması: Türkiye bu oyunların parçası olanları affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ABD'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına sert tepki gösterdi.

Oktay, Amerika'nın Kıbrıs’ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrar yapılmasıdır. Diyerek, Doğu Akdeniz'de çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımların atılacağını belirtti.

KKTC'nin ve Türkiye'nin, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkında olduğunu vurgulayan Oktay, "Ülke ve millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir." dedi.

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