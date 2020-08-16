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Fuat Oktay: Hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın provokatif Kıbrıs hamlesine çok sert tepki gösterdi. Oktay, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:56:00 -
Fuat Oktay: Hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Kıbrıs'ta macera peşinde koştuğunu söyledi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında olmaya haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edeceğini belirten Oktay, bu kapsamda Türkiye'nin kendi yetki sahasındaki çalışmalarına Yavuz sondaj gemisi ile kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Fransa'nın provokatif hamleleri hakkında konuşan Oktay, "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" dedi.

Avrupa Birliği'ni Fransa'nın "şımarık" ve "hukuk tanımaz" tavrına karşı sorumlu olmaya davet eden Oktay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz."

Fransa'dan provokatif "Kıbrıs" hamlesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne inmişti.

Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

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