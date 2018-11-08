Fuat Oktay açıkladı: OHAL Komisyonu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurularla ilgili açıklama yaptı.

Komisyona bugüne kadar 125 bin başvurunun olduğunu belirten Oktay, bu başvurulardan 40 bininin görüşülerek karara bağlandığını açıkladı.

Karara bağlanan başvurulardan 2 bin 700’ü hakkında iade kararı verildiğini dile getiren Oktay, 37 bin 300 kişinin başvurusunun reddedildiğini söyledi.