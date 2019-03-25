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Fuat Çapa’dan Milli Takıma mesaj

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Türkiye-Moldova maçı öncesinde Milli Takıma mesaj gönderdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:17
Fuat Çapa’dan Milli Takıma mesaj

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Türkiye-Moldova maçı öncesinde Milli Takıma mesaj gönderdi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Moldova ile Eskişehir’de karşılaşacak. Maç öncesinde Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Stadyuma gelerek takıma destek olacağını belirten Çapa, "Elemelere iyi başladık. Rakip kim olursa olsun günümüz futbolunda zayıf, güçlü gibi ayrımlar artık yok, deplasman galibiyeti çok önemli. Milli takım yarın evinde, Eskişehir Yeni Stadyumunda. Orada olacağım. Millilerimize başarılar diliyorum. Bir stadyumu futbol mabedi yapan şey mimarisi, koltukları veya çatısı değildir. Stadyuma karakterini orayı dolduran binlerce insan verir. Bu yüzden milli maçın adresi olarak Eskişehir’i seçen yetkilileri kararlarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:17
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