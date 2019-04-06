Fuat Çapa: “Hayal kurmak ve hayal satmaktan vazgeçelim”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Osmanlıspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Biz hayal kurmak ve hayal satmaktan vazgeçelim. Eskişehirspor’un bütçesi önümüzdeki 3-4 sene boyunca bu ligde şampiyonluk hayali kuracak bir bütçe değil” dedi.

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Eskişehirspor deplasmanda Osmanlıspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Ligin son haftalarına giriyoruz. Ligin sonunda artık ne kadar başarılı ya da başarısız olduğumuz belli oluyor. Biz son haftaya bırakmadan bir an önce nefes almak istiyoruz. Zaman zaman kadromuzda sıkıntılar yaşadık. Bugün 3 puan camiamız adına beklenmedik bir puan oldu. Biz evimizde de Osmanlıspor’u yenmiştik. Bu tür takımlara karşı oynamak aslında çok kolay çünkü bu tür takımların belirli bir oyun anlayışı var ve analizleriniz sonucu kazanabiliyorsunuz. Biz, Eskişehirspor olarak bugünkü galibiyeti camiamıza armağan ediyoruz. Taraftarımız ve yönetim kurulumuz tam kadro buradaydı. Biz hayal kurmak ve hayal satmaktan vazgeçelim. Eskişehirspor’un bütçesi önümüzdeki 3-4 sene boyunca bu ligde şampiyonluk hayali kuracak bir bütçe değil. İlk devreyi sadece 12 oyuncuyla oynadık. Bu 12 oyuncunun içinde Semih gitti birçok da sakatımız vardı. Bu formayı giyen herkes bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza sahip çıktığımız gibi inşallah zamanı geldiğinde onlar da bize sahip çıkar. Bence sabredip sezonu güzel bir şekilde bitirmeliyiz” şeklinde konuştu.