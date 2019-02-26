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Fuat Akdoğan Caferli’yi ziyaret etti

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası’nın doğa harikası bölgesi Caferli’yi ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 18:54
Fuat Akdoğan Caferli’yi ziyaret etti

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası’nın doğa harikası bölgesi Caferli’yi ziyaret etti. AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, meclis üyesi adayları ve partililerle Caferli’ye giden AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan’a, Caferli sakinlerinin büyük ilgi gösterdi.


Caferli Muhtarı İsmail Arı, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Nazlı Deniz Kuruoğlu tarafından karşılanan Fuat Akdoğan, Caferli’yi korumak ve güzelleştirmek adına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Seçilmesi halinde Caferli’deki çalışmalar katkı koymayı planladığını kaydeden AK Parti adayı Fuat Akdoğan, “Caferli şu an en önemli mahallelerimizden biri haline geldi. Caferli’yi koruyarak geliştireceğiz, güzelleştireceğiz. Şu ana kadar yapılan çalışmaları çok başarılı buluyorum. Bu önemli çalışmalara katkı koyacağız.Herkesin mutlaka ziyaret edeceğiz, görüp, gezeceği bir hale getireceğiz. Bu şekilde Caferli hem Kuşadası’nın hem de Ege Bölgesi’nin örnek mahallelerinden biri olacak “ dedi.


Bu arada, Fuat Akdoğan’ın büyük ilgi gördüğü ziyaretinin önemli bölümünde Caferli sakinleriyle birebir görüşerek, düşünce ve önerileri tek tek kendi eliyle not alması dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:54
  1. doğa

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