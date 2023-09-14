  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya FTX'in kripto varlıkları için karar verildi
Dünya

FTX'in kripto varlıkları için karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 01:32:00 -
FTX'in kripto varlıkları için karar verildi

ABD'de mahkeme, iflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını satmasını kabul etti.

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FTX'in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23