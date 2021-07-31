FSMVÜ’den örnek strateji

Plan, yerli ve yabancı pek çok eğitim kurumunun dikkatini çekiyor.

Amaç niteliği artırmak

Planda yer alan stratejik amaçlar ve hedeflerden öne çıkanlar ise şu şekilde:

Eğitim programlarını güncel gelişmelerle öğrencilerin mesleki ve sosyal hayatlarında ihtiyaç duyacakları kabiliyet ve bilgiyi kazandıracak şekilde düzenlemek,

Öğrencilerin motivasyonlarını artırarak eğitim-öğretim süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak,

Ulusal ve uluslararası nitelikli öğrenci sayısını artırmak,

Üniversitenin eğitim verdiği alanların çeşitliliğini artırmak,

Uzaktan eğitim sistemini geliştirmek, internet destekli program ve ders sayısını artırmak,

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda uluslararasılaşmayı geliştirmek,

Üniversite bünyesinde ArGe altyapısını geliştirmek, çalışmaları artırmak ve desteklemek

Topluma hizmet faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek,

Kurumsallıkta mükemmelleşmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Başarıya inancım tam

Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı planın sunuş bölümünde Stratejik Plan’ı oluşturanlara teşekkür ederek, “Üniversitemizin gelecek yıllarda nice başarılara inancım tamdır” diyor. Andı, ayrıca şu ifadeleri kullanıyor: “Öğrenci, mezun ve çalışanlarıyla sürekli büyüyen FSMVÜ’nün bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde kazandırdığı nitelikli insan gücünün yanında entelektüel birikime sağladığı katkılar giderek artmaktadır. Üniversitemiz sahip olduğu çağdaş yerleşkeleri, uluslararası düzeydeki eğitim-öğretim imkânları ve hizmetlerindeki çeşitliliği, mekânları ile süreçlerinde teknolojiyi etkin kullanması, uygulamalı eğitime verdiği önem gibi özelliklerden dolayı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Süreçlerini paydaşlarıyla birlikte yönetmesi, kendi iş birliği ağlarını kurması, ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi topluma aktarabilmesi FSMVÜ’nün sanayi, kamu kurumları ile toplum için de giderek artan bir değer olmasını sağlamıştır. 2010 yılından itibaren kurumsallaşmasını başarıyla gerçekleştirmiş olan FSMVÜ, pek çok alanda örnek uygulamalar geliştirmiş olan genç, dinamik ve sürekli gelişen bir üniversitedir.”