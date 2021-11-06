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Gündem FSM köprüsü turuncu renkle ışıklandırıldı
Gündem

FSM köprüsü turuncu renkle ışıklandırıldı

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 07:17:00 -
FSM köprüsü turuncu renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

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