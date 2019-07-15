FSH hormonu artıran yiyecekler FSH hormon değeri kaç olmalı

Çocuk sahibi olmak için hem kadınlarda hem de erkeklerde hormon düzeyinin dengeli olması gerekmektedir. Folikül uyarıcı hormon (FSH) beyindeki hipofiz bezinde üretilir. Bu hormon yumurtalıkların gelişmesini tetikler. FSH yüksekliği ne anlama gelir? Yumurtalıkta yumurta sayısının az olduğu ve yumurta kalitesinin iyi olmadığı anlamına gelir. Bu tip hastaların kısırlık tedavisine alınması gerekmektedir. FSH hormonu artıran yiyecekler neler? FSH hormonu düşüren yiyecekler.

FSH hormonunu düşürmek için kullanılacak bitkisel kür ise testere dişli aslan pençesidir. Günde iki defa testere dişli aslan pençesinin çayını yapıp bir buçuk iki ay içilir.

FSH Hormonunu yükselten yiyecekler

1. Temel yağlar

Hipotalamus, hipofiz bezini kontrol eden beynin bir parçasıdır. Hipotalamusun doğru işlev görebilmesi için temel yağ asitleri gereklidir. Buna ek olarak, vücut FSH ve yağlardan diğer hormonları ürettiği için yeme içme alışkanlıklarında yeterli miktarda temel yağ almak önemlidir. Biology of Reproduction (Üreme Biyolojisi) dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, vücut yağları kadınlarda ovülasyonu (yumurtlama) düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

Temel yağ asitleri içeren sağlıklı besin kaynakları arasında; balık, zeytinyağı, aspir yağı keten tohumu ve keten tohumu yağı bulunur. Ayrıca, çuha çiçeği yağı, iyi bir yağ asidi kaynağıdır ve destek ürünü olarak da temin edilebilir.

2. Yeşil sebzeler

Doğurganlık konusunda uzman olan birçok doktor vücudun folikül uyarıcı hormonu (FSH) üretmek için kullandığı antioksidanları içeren vitaminleri içeren koyu yeşil renkli sebzelerin tüketilmesini önermektedir.

Aşağıdaki besinler yeme içme alışkanlıklarına eklenebilecek fsh hormonunu yükselten besin değerleri açısından zengindir. Lahana, ıspanak, buğday çimi, brokoli.

3. Deniz yosunu

Suşi yemek, vücut tarafından folikül uyarıcı hormon üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni suşinin, endokrin sağlığı için gerekli minerallerden zengin olan nori denilen bir deniz yosununun içine sarılmasıdır. Kelp (bir tür su yosunu) ve wakimi gibi diğer deniz yosunu yiyecekleri, genellikle salata veya çorba ekleyebileceğiniz kurutulmuş parçalar halinde satılır. Spirulina, içecekler ve yiyeceklere de eklenebilen küçük mavi-yeşil alglerdir.

4. Arı sütü

Arı sütü, arılar tarafından üretilir ve en besleyici besinlerden biri olarak bilinir. Arı sütü, kraliçe arıyı doğurgan kılan şeydir ve insanlar için de çok faydalıdır. Arı sütü, yiyecek olarak veya destek ürünü şeklinde tüketilebilir.

5. Antioksidan gıdalar

Antioksidanlar vücuttaki ve karaciğerindeki toksinleri temizleyerek ve yok ederek endokrin (hormonal) sistemin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Karaciğer hormonları metabolize etmeye yardımcı olduğundan, FSH üretiminin sağlıklı olması için genel vücut sağlığı çok önemlidir.

FSH üretimine yardımcı olan ve antioksidanlar açısından zengin önerilen besinler;

yaban mersini, çilek, üzüm, narenciye, yeşil çay, siyah çay

koyu renkli sebzeler. Ayrıca, tarçın ve zerdeçal gibi baharatlar da antioksidan bakımından zengindir.

FSH hormonunu düşüren yiyecekler

“American Journal of Clinical Nutrition” da yayınlanan bir araştırma, bazı gıdaların vücuttaki folikül uyarıcı hormon (FSH) üretimini azaltabileceğini belirtmektedir. Soya sütü, soya proteini ve diğer soya ürünleri gibi gıdalardan kaçınmak gerekmektedir. Soya vücutta östrojen hormonlarına dönüştürülen izoflavon adı verilen östrojen benzeri bileşikler içerir. Bu hormonlar vücuttaki FSH üretimini engeller ve azaltır.

Kadında FSH hormonu değeri normalde kaç olmalıdır?

FSH hormonu değerlerine, adetin 3. gününde yapılan kan tahlili aracılığı ile bakılmaktadır. FSH hormon değeri 8-10 birimin altında olursa, normal değerde olduğu belirlenmiş olur. Ancak adetin diğer dönemlerinde FSH hormonu değerlendirmesi yapılırsa sonuçlar yüksek çıkabilir.

FSH hormonu yüksekliği kadınların hamile kalma şansının azalması demektir.

FSH hormonu değeri 10 birimden küçük ise, FSH normal değerde demektir.

FSH hormonu değeri 10 birimden yüksek ise, kadınlarda hamile kalma şansı azalıyor demektir.

FSH hormonu değeri 25 birimden büyük ise, tüp bebek ve benzeri yollar ile bile hamile kalma olasılığı azalmaya başlamış demektir.