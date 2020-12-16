  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor
Aktüel

Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapımı süren "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi"yle bölgedeki tarih, doğa ve spor turizminin canlandırılması hedefleniyor - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: - "Afyonkarahisar, Türkiye'nin en önemli kavşak noktası. Termal, gastronominin yanında yatırım projelerin ardından şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale gibi tarih turizminde de adından söz ettirecek. Kentimiz, yakın zamanda bambaşka bir turizm merkezi olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:23:23 -
Frigya'nın turizm potansiyelini katlayacak proje hızla sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde İhsaniye ilçesinde yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi", 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor.

Döğer beldesindeki Emre Gölü çevresine yapılan projede, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin hoşça vakit geçirebilecekleri seyir terası, kır bahçesi, restoran, spor alanları ve piknik alanları olacak. Proje alanındaki inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları iki aydır tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bölgedeki tarihi eserlerin köylerle iç içe bulunduğunu söyledi.

Çiçek, 576 kilometrelik Frigya yolunun büyük bir kısmının Afyonkarahisar'da yer aldığını anımsatarak, "Frig Vadisi'nin Türkiye'deki en önemli turizm destinasyonları arasında yer almasında kararlıyız. Yöre halkıyla bu projeye kilitlenmiş durumdayız. İnşaatlarımız son sürat devam ediyor. Çalışmalarımız ara vermeden sürüyor. Yatırım projemizi inşallah 2021 yılı bahar ayında tamamlayacağız. Buna inanıyoruz ve bunun için heyecanlıyız. Sabırsızlıkla inşatlarımızın tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale gibi adından söz ettirecek"

Çiçek, yatırım projesini yöre halkının da sahiplendiğini, Frigya'nın yakın gelecekte Türkiye'nin önemli turizm mekanı haline geleceğini vurguladı.

Frig Vadisi'nin "muhteşem" bir coğrafya olduğunu dilke getiren Çiçek, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin en önemli kavşak noktası. Termal, gastronominin yanında yatırım projelerin ardından şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale gibi tarih turizminde de adından söz ettirecek. Kentimiz, yakın zamanda bambaşka bir turizm merkezi olacak. Buna yürekten inanıyorum. Hatta, Frigya'nın tanıtımı ve pazarlaması için de adımlarımızı atıyoruz. Bölgedeki yerli ve yabancı turist sayısında da ciddi anlamda artışlar olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöre insanı Salih Uslu, projenin bölgeyi ihya edecek bir yatırım örneği olduğuna dikkati çekerek, buradan bölge halkı ve turistlerin faydalanacağını aktardı.

Yöre insanı Mustafa Gökaydınoğlu da projeyle Frigya'nın turizm potansiyeli ile ziyaretçi sayılarının artacağını ifade etti.













Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'
Dünya

Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'

Norveç'in köklü gazetelerinden Dagbladet, Suudi Arabistan'ın 2018 yılında muhalif İyad el-Bağdadi'yi öldürtmek için ülkeye infaz ekibi gönde..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay