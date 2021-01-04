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Gündem Friedrich Merz: İngiltere modeli ile Türkiye'yi AB'ye alalım
Gündem

Friedrich Merz: İngiltere modeli ile Türkiye'yi AB'ye alalım

Alman siyasetçi Friedrich Merz, Türkiye'nin İngiltere örneğinde Avrupa Birliği ekonomik birliğine dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:28:00 -
Friedrich Merz: İngiltere modeli ile Türkiye'yi AB'ye alalım

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Alman politikacı Friedrich Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini söyledi.

DW'nin haberine göre, 15-16 Ocak'ta yapılacak CDU kongresinde parti genel başkanlığına adaylığını koyan üç isimden biri olan Merz, "Türkiye gibi ülkelere tam üye olmadan AB iç pazarına katılım imkanı sağlayacak, genişletilmiş bir Avrupa ekonomik bölgesinin" hayata geçirilebileceğini kaydetti. Merz, "İngiltere modeli ile Türkiye'yi alalım. Türkiye'den sonra da AB pazarının genişlemesi için aynı modelle Rusya'yı alabiliriz" dedi.

Friedrich Merz, Türkiye ile ilişkiler konusunda İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının belli ölçüde örnek alınabileceğini belirtti. 2020 Ocak ayında AB'den resmen ayrılan Britanya, 1 Ocak 2021 itibarıyla AB iç pazarı ve gümrük birliğinden de çıkmıştı. Aylar süren pazarlıkların ardından Brüksel ve Londra arasında ticaret ve ortaklık anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Anlaşma uyarınca Britanya ile AB arasında mal ticaretinde gümrük ve miktar kısıtlamaları olmayacak.

Merkel parti liderliğini 2018'de devretmişti

15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi planlanan dijital parti kongresinde Friedrich Merz'in dışında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve partinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen yarışacak.

Merkel, CDU'nun Bavyera ve Hessen eyaletlerinde büyük oy kaybına uğramasının ardından 2018'de Genel Başkanlık görevine bir daha aday olmayacağını ve 2021 yasama yılı sonunda yapılacak seçimlerde Başbakanlık için de adaylığını koymayacağını açıklamıştı. Merkel, parti genel başkanlığı görevini 7 Aralık 2018'de yapılan seçimi kazanan mevcut Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e devretmişti.

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Yorumlar

Osman

He alında ,s....... S......... çevirin. Asiler.
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Hadi ya.

"Rusya'yı da alabiliriz." Deyince? Saçmalamış mı yoksa bizimle dalga mı geçiyor anlayamadım. Bizi Rusya ile bir tutmuş. Hani NATO müttefikliği.
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