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Yerel Freni boşalan tır taksiyi biçti
Yerel

Freni boşalan tır taksiyi biçti

Yeniakit Publisher
2024-09-02 02:37:00 -
Freni boşalan tır taksiyi biçti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, önündeki taksiyi biçti.

Kaza, Cizre İdil Caddesi'nde saat 00:20 sıralarında meydana geldi. İdil ilçesinden istikametinden Silopi'ye gitmekte olan Rıdvan Barkın yönetimindeki 13 AAL 800 plakalı tır, Tank Taburu mevkiinden şehir merkezine gelirken freni boşaldı. Freni boşalan tır önünde seyir halinde olan İslam Meydan yönetimindeki 73 T 1053 plakalı ticari taksiye çarptıktan sonra Ramazan Barkın yönetimindeki 73 ABH 492 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

 

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