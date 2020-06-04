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Aktüel

Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in Buca ilçesinde freni boşalan bir tanker apartmana çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:32:54 -
Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in Buca ilçesinde freni boşalan bir tanker apartmana çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Adatepe Mahallesi 4 Sokak’ta meydana geldi. 35 BPE 74 plakalı tanker, seyir halindeyken yokuş aşağıya indiği sırada freni boşaldı. Freni boşalan tanker, park halindeki bir araca vurduktan sonra apartmana çarparak durdu. Tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şoförü kurtardı. Yaralı şahıs sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi.


Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen tankerin boş olduğu belirtildi.

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