Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...

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"ERDOĞAN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"



Fransız televizyonlarından France 2 kanalı, Türkiye veRecep Tayyip Erdoğan’ın politikasının esas maksadı üzerine dikkat çekici bir yayın yaptı. Kanal, “Türkiye: Osmanlı İmparatorluğu Geri mi Dönüyor?” yaptığı yayınla, Türkiye’nin son dönemdeki atılımının Avrupalılara belleklerindeki Osmanlı İmparatorluğu anılarını canlandırdığını ortaya koydu.

“POLİTİKASININ KALBİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU VAR”



Haberde Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu hayali olduğu vurgulandı: “O, bir imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu’nun başında bulunmayı hayal ediyor. Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin şanlı geçmişini yüceltmeyi kesmiyor, bunun için askeri zafer kutlama merasimlerini arttırıyor.”



Devamında ise, Erdoğan’ın siyasetinin kalbinde bulunan şeyin, Osmanlı İmparatorluğu olduğu üzerinde duruldu: “Kendisini büyük Osmanlı Halifeleri sırası içinde 21. yüzyıl sultanı olarak görüyor. Recep Tayyip Erdoğan, politikasının kalbinde, eski imparatorluğun nostaljisi ve onun geçmiş kudretinin yüceltilmesi bulunuyor. 17. yüzyıldaki zirvelerinde, Sultanlar bugünkü Türkiye’nin 6 katı kadar daha büyük topraklar üzerinde hakimiyet sürüyorlardı. İmparatorluk 1923’te dağıtıldı.”

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNE DİKKAT ÇEKTİLER



France 2 kanalının Nisan ayı başında, Payitaht Abdülhamid setinde ağırlandığı haberleri çıkmıştı. Kanal, bundan sonraki devamında diziye vurgu yapıp Abdülhamid (rh.a) için kötüleyen ifadeler kullanmaya girişiyor: “Bu geçmiş prestijin şanını yüceltmek için, ulusal kanallarınca bu diziyi üretmekle Türk devleti ekranda sahneleme yapıyor. Kahramanlar? Fevkalade otoriter sultan 2. Abdülhamid, 19 ve 20. yüzyıllar arasında 33 yıl saltanat sürdü. Cumhurbaşkanı da dizinin yayınlanmasını teşvik ediyor.”



Dizi için ayrıca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhafazakâr değerleri vurgulanarak, günümüzün ışığında geçmişi yeniden değerlendiren bir kurgu. Bundan dolayı, çok dindar Sultan Fransız büyükelçisini (ona) vaaz vermek için çağırıyor” ifadeleri kullanılıp, diziden sahnelere yer verildi. Sultanın İngiliz elçiyi tokatlama sahnesi ise “harikulade/göz alıcı” (spectaculaire) ifadesiyle anıldı.



Haberde ayrıca hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinden birinde Osmanlı devri ulaşılan kudreti hatırlatan sözlerine, hem de muhtelif vatandaşlarla konuşmalarda onların eski güçlü günlere ulaşma arzusunu serdeden ifadelerine de yer verildi.

FRANSIZLAR 24 HAZİRAN'DAKİ TARAFLARINI VE OSMANLI ENDİŞELERİNİ AÇIĞA VURDU



Haberin nihayetinde, 24 Haziran seçimlerinin kalbinde yatacak sorunun, “Türkiye’nin kimliğinin emperyal/imparatorluğa ait ve nostaljik/geçmişe özlem dolu mu yoksa laik ve modern mi olacağı” sorusu olacağı ileri sürülüyor.



Haber böylece, hem Avrupa’da enteresan bir surette günden güne yükseldiği görülen Osmanlı İmparatorluğu endişesini, hem de 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ın mağlubiyete uğratılmasını ne denli önemli gördüklerini açıkça ortaya koyuyor.