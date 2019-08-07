Fransızlardan Radamel Falcao bombası! "Yüzde 90 gidiyor" Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao için Fransa'nın Onze Mondial dergisi, dikkat çeken bir yazı paylaştı.

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Radamel Falcao, Fransa basınının da gündeminden çıkmıyor. Son olarak ülkenin Onze Mondial dergisi dikkat çeken yazılar paylaştı. Yayınlanan yazıdan Falcao'nun Monaco'dan ayrılacağına dikkat çekiliken ''Monaco'da yıllık 9M€ kazanan Radamel Falcao, sözleşmesinin son senesine girmeden takım değiştirecek gibi gözüküyor. Görüşmeler devam ediyor ama yakında sonuçlanır. Falcao, %90 oranında takımdan ayrılacak.'' sözleri kullanıldı. Ayrıca takımı büyük oranda değiştirmek isteyen Fransız ekibinin geçen sezon Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. Falcao sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Sosyal medyada Falcao'nun Galatasaray paylaşımlarını beğenmesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

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