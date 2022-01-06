Fransızlar zamanlamaya dikkat çekip duyurdu: Türkiye ile yakınlaştıkları dönemde yaşandı

Kazakistan'da kirli bir el tarafından bariz şekilde organize edilen olayların çıkış nedeni, 'petrol zammı' yalanıyla örtülerek hedef şaşırtılıyor. Zammın geri alınmasına rağmen göstericiler sokakları terk etmedi. Ülkede iki haftalık OHAL ilan edilirken Cumhurbaşkanı Tokayev şiddetli protestolar için yabancı provokatörleri işaret etti.

"Kazakistan İHA satın aldı"

Le Monde Kazakistan'daki olaylarla ilgili zamanlamaya dikkat çekerek olayların Kazakistan'ın Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığının altını çizdi. İki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın olduğuna değinen Le Monde, "Kazakistan, 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı" İfadelerini kullandı.

"Türkiye dilsel ve kültürel yakınlığa sahip"

Haberde Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı OET geliştirme gayesinde olduğunu Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı:

"Bu ülkeler, Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de OET Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Hedefimiz, Türk dünyasını 21'inci yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak' dedi."

"Türkiye kilit ülke"

Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev'in, "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor: ekonomi ve güvenlik." şeklindeki görüşleri paylaşıldı.