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Fransızlar resmen duyurdu! Galatasaray, Rennes forması giyen...

Galatasaray Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de forma giyen Emiliano Sala için teklif yaptığı ancak Fransız kulubünün bu teklifi reddettiğini duyurdu.

09 Eylül 2018 Pazar 01:42
Fransızlar resmen duyurdu! Galatasaray, Rennes forması giyen...

Galatasaray transferin son günlerinde forvet için hareketli saatler geçirirken, sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı oyunculardan birinin de Emiliano Sala olduğnu ortaya çıktı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in özel haberine göre Galatasaray transfer döneminin sonlarına doğru Nantes'e Emiliano Sala için teklifte bulundu. Haberde, Nantes'in transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Bordeuax, Çin ve İngiltere'den gelen birkaç teklifi daha reddettiği de belirtildi.

Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın da Sala ile ilgili görüşlerine yer verildi. Waldemar Kita, golcü oyuncuyu bırakmama sebeplerini ''Biz Sala'yı takımda tutmaya devam etmedik istedik ve istiyoruz. Ama onun çevresindeki insanlar her zaman iyi tavsiyelerde bulunmuyor. Umarım Sala bizi dinlemeye devam eder'' şeklinde açıkladı.

Nantes formasıyla oynadığı son 40 lig maçında 15 gole imza atan ve 2020 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Sala, artık kariyerinde farklı bir sayfa açmak istiyor. Fransız basınına göre Nantes'in Ocak ve gelecek yaz transfer dönemlerinde başını ağrıtacak oyuncuların başında Sala'nın geldiği belirtildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 01:42
  1. Galatasaray
  2. Rennes
  3. Fransa Ligue 1
  4. Emiliano Sala
  5. Fransa Lig 1

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