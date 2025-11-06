Fransızlar Louvre Müzesi'inin soyulmasına sert tepki gösterdi! Yeni flaş iddia, soyguncusu YouTuber...

Fransa'da Dünyanın en çok ziyaret edilen Louvre Müzesi'nin soyulmasına gelen tepkiler, ülkede çığ gibi büyüyor! Louvre Müzesi soygununda gözaltına alınan kişilerden biri Doudou Cross Bitume isimli bir YouTuber. Detaylar netleşiyor.

Fransız yetkililer olayın ardından, soruşturmanın müzeye yönelik hırsızlık riskinin yıllardır kronik olarak hafife alındığını gösterdiğini açıkladı

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve en iyi korunan müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, Ekim 2025’te gerçekleştirilen "yüzyılın soygunu" ile sarsıldı. Napolyon dönemine ait, aralarında İmparatoriçe Eugénie’nin tacının da bulunduğu paha biçilemeyen kraliyet mücevherleri, sadece yedi dakika içinde çalındı.

Hırsızlar, karmaşık bir casusluk senaryosu yerine, şaşırtıcı derecede basit bir yöntem kullandı. Apollon Galerisi’nin bitişiğindeki tadilat halindeki bir binadan faydalanarak müzeye sızdılar. Dört kişilik profesyonel ekip, inşaat işçisi kılığında (fosforlu yelek ve baretlerle), bir yük asansörü ve spiral (metal kesici) kullanarak Apollon Galerisi'ndeki vitrinleri parçaladı. Alarmlar çalmasına rağmen, hırsızlar motorsikletler ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Fransız yetkililer olayın ardından, soruşturmanın müzeye yönelik hırsızlık riskinin yıllardır kronik olarak hafife alındığını gösterdiğini açıkladı. En büyük şok ise, müzenin güvenlik kamera sunucusunun erişim şifresinin 2014'ten beri uyarılara rağmen hâlâ "LOUVRE" olarak kalmasıydı.

Bu soygun, güvenlik mimarisindeki yapısal ve örgütsel ihmallerin bir sonucu olarak tarihe geçti. Yetkililer, olay sonrası güvenlik sistemlerini acilen güçlendirme kararı aldı.

Louvre Müzesi’ni kim soydu?

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, “Doudou Cross Bitume” adıyla sosyal medyada tanınan 39 yaşındaki Abdoulaye N olarak açıklandı. Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’de doğan Abdoulaye N, polisin altı gün süren takibinin ardından evinde yakalandı. Le Parisien ve BFMTV’ye göre, N’nin DNA’sı olay yerinde bulunan cam vitrinlerde ve terk edilmiş eşyalar üzerinde tespit edildi.

Abdoulaye N kimdir?

Fransız basınına göre Abdoulaye N, “Toujours plus près du bitume” (Asfalta her zaman daha yakın) sloganıyla YouTube, TikTok ve Instagram’da onlarca video yayınladı.

N, Videolarda Paris ve Stade de France çevresinde Yamaha TMax motoruyla akrobasi hareketleri yapıyor. Louvre hırsızlarının kaçarken de aynı model motoru kullandığı tespit edildi.

N’nin geçmişinde UPS, Toys R Us ve Pompidou Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı biliniyor.

Fransız medyasına göre Abdoulaye N’nin sabıka kaydında 15 ayrı suç bulunuyor.

Paris Savcısı Laure Beccuau, 19 Ekim’de Louvre Müzesi’nde yaşanan 88 milyon euro değerindeki mücevher soygununa ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın organize suç bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Beccuau, franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu tam olarak sıradan bir suç işleme değil… ama genellikle organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirmediğimiz bir suç türü” ifadelerini kullanmıştı.

Beccuau’nun açıklamasına göre tutuklanan zanlılardan ikisi, 38 yaşında bir kadın ile 37 yaşında bir erkek, birlikte yaşayan ve çocuk sahibi bir çift. Her ikisi de suçlamaları reddetti. Kadın, Paris’te çıkarıldığı mahkemede gözyaşları içinde “çocuklarından ve kendisinden endişe duyduğunu” söyledi.

Savcı, çiftin DNA’sının hırsızlıkta kullanılan asansörde bulunduğunu doğruladı. Erkek zanlı organize hırsızlık ve suç örgütü kurmak, kadın ise hırsızlığa yardım ve suç komplosu suçlamalarıyla tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınan iki erkek zanlının ise soyguna “kısmen karıştıklarını kabul ettikleri” ve her ikisinin de daha önce hırsızlıktan sabıkalı olduğu açıklandı. Beccuau, “Bu kişiler organize suçun profesyonelleri değil, daha çok fırsat suçlarıyla tanıdığımız isimler” dedi.