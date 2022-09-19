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Dünya Fransızlar, Azerbaycan elçiliğine saldırdı! Rezil görüntüler
Dünya

Fransızlar, Azerbaycan elçiliğine saldırdı! Rezil görüntüler

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları sonucunda Erivan ile Bakü arasında yine gerilim yaşandı, askerler arasında çatışma çıktı. Yaşananların ardından Fransa'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 10:26:00 - 2022-09-19 10:29:09

Fransa'da Ermeni protestocular, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırdı. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.

Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.

"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.

Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.

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Yorumlar

aynı baskını azeerbaycandakki fransız b.elçiliğine yapmak lazım ki bu  düşman  anlasın empati yapsın!!!!!

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