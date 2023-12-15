Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Fransızca, İngilizce ana dili gibi, ama nerden istifa etti; anlatamıyor!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Meral Akşener, “’Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım” diye çıktığı yolda.. İstanbul’u, Ankara’yı, hatta Adana’yı, CHP’li isimlere teslim etti..

Antalya’yı bir AK Parti, bir CHP kazanıyordu. Onun için Antalya’yı saymıyorum.. Hatay kıl payı idi.. Hatay’ı saymıyorum..

Ama Meral Akşener, kendisi için “başarı” olarak görüyorsa, siyasetteki İyi Parti denemesi, 25 yılın sonunda, Milli Görüşçü isimlerin İstanbul ve Ankara’da seçimi kaybetmesini gösterebilir..

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Peki bu “başarı”, Akşener’e yaradı mı?

Akşener’in başbakan olmasını sağladı mı?

Hayır..

Akşener başbakan olamadığı gibi, partisi de, artık dağılmanın eşiğinde..

İstifa edenlerin isimlerini gördükçe..

14 Mayıs öncesinde, televizyon ekranlarında, üst perdeden yapılan konuşmalar aklıma geliyor..

Dün görevinden alınan Ahmet Zeki Üçok..

Ülkede Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde neler olacağını, öyle karamsar bir tablo olarak açıklıyordu ki..

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa, öyle güzel günlerin bizleri beklediğini ifade ediyordu ki..

Bunları sadece basit bir beklenti olarak değil.

Zaten böyle olacağını ifade ederek anlatıyordu..

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadı.

CHP Genel Başkanlığından da gitti..

Ama, İyi Parti adına konuşanlar, bir özeleştiri yapma yerine..

Milletten özür dileme yerine..

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