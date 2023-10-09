Fransız vatandaşı olan siyonist yedek askerler bölgeye gidiyor!
Fransa'daki Siyonist yedek askerler, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gittiği belirtildi.
Fransa'daki Siyonist yedek askerler, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gittiği belirtildi.
Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransız-Siyonist vatandaşı çok sayıda yedek asker, Silahlı Kuvvetlerine katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı.
İşgal rejimine gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik verildiği ifade edildi.
Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'na gelen işgal rejimli yedek asker Mickael Alhadeff, orduya katılmak için bölgeye hareket edecek ilk uçakla gideceğini söyledi.
Öte yandan sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama İşgal rejimine gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.
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