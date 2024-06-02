  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransız vatandaş Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı! Tepki için böyle bir şeyle cevap verdi... O görüntü
Aktüel

Fransız vatandaş Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı! Tepki için böyle bir şeyle cevap verdi... O görüntü

Yeniakit Publisher
2024-06-02 09:47:00 - 2024-06-02 10:39:26
Fransız vatandaş Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı! Tepki için böyle bir şeyle cevap verdi... O görüntü

Fransa'da iklim aktivisti küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin tablosunun üzerine resim yapıştırdı. Fransız basını paylaştı!

Çevreci hareket Riposte Alimentaire'in X hesabından paylaşılan görüntülere göre iklim aktivisti, küresel ısınmanın doğuracağı zararlara işaret etmek üzere Orsay Müzesi'nde bireysel eylem gerçekleştirdi.

Aktivist, Monet'nin "Gelincikler Tarlası" isimli tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkması muhtemel manzaranın tasvir edildiği resmi yapıştırdı. Eylemci, daha sonra ceketini çıkartarak elini tablonun bulunduğu duvara yapıştırdı.

Üzerinde "+ 4 derece Cehennem" yazılı beyaz tişört olan iklim aktivisti, müzede yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki bu kabusa benzeyen tablo, hiçbir alternatif ortaya konulmadığı takdirde bizi bekleyen şeydir. Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Fransız çevreci, Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı
Eylemci, dünyanın içinde bulunduğu "acil iklim durumu" karşısında alternatif oluşturulması ve herkes için gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çağrı yaptı.

Riposte Alimentaire'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Monet'nin tablosu üzerine yapıştırılan resimde 2100 yılında gelincik tarlasının neye benzeyeceğinin tasvir edildiği bildirildi. Açıklamada, 2100 yılında dünyanın artı 4 derece ısındığı senaryoda Avrupa'nın Sahra'ya benzeyeceği ve Himalaya Dağları'nda kar olmayacağı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kimse böyle bir dünyada yaşamak istemiyor" ifadesine yer verilen açıklamada, tarımın dünya genelindeki sera gazı salımının yüzde 21'inden sorumlu olduğu belirtildi.

Ouest-France gazetesi, Orsay Müzesi'nde eylem yapan çevrecinin gözaltına alındığını bildirdi.

İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı
İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı

Teknoloji

İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!
Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

Now'un dizisi: Bir sahne sonrası ipi çekildi!
Now'un dizisi: Bir sahne sonrası ipi çekildi!

Medya

Now'un dizisi: Bir sahne sonrası ipi çekildi!

İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Bir anda tutuştu...
İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Bir anda tutuştu...

Aktüel

İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Bir anda tutuştu...

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile Hakan Fidan görüştü!
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile Hakan Fidan görüştü!

Gündem

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile Hakan Fidan görüştü!

Skandal hareket! Kuzey Kore'den balonlarla oraya çöp ve dışkı gönderdiler...
Skandal hareket! Kuzey Kore'den balonlarla oraya çöp ve dışkı gönderdiler...

Dünya

Skandal hareket! Kuzey Kore'den balonlarla oraya çöp ve dışkı gönderdiler...

Türkiye'deki indirim... Apple AirPods 3, Türkiye indirim yaptığını açıkladı: Fiyatı tepetaklak oldu!
Türkiye'deki indirim... Apple AirPods 3, Türkiye indirim yaptığını açıkladı: Fiyatı tepetaklak oldu!

Teknoloji

Türkiye'deki indirim... Apple AirPods 3, Türkiye indirim yaptığını açıkladı: Fiyatı tepetaklak oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23