Fransız uzmandan Macron'a Türkiye uyarısı: Ciddi hata yapıyor

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı Didier Billion, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya'daki başarısını hazmedemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ege'nin tamamen kendisine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'a destek olup bölgede gerilimi daha da tırmandırdığına dikkat çeken Billion, Macron'un "ciddi bir hata" yaptığını söyledi.

"Her an bir olay patlak verebilir"

Bir yandan "diyalog" söyleminde bulunan diğer yandan ise bölgeye savaş gemileri gönderen Macron'un adımlarının çelişkili olduğunu ifade eden Fransız uzman, durumun tehlikeli bir hal aldığını belirterek, "Her an bir olay patlak verebilir." dedi.

"Macron hata yapıyor"

Türkiye ve Yunanistan arasında son zamanlarda yaşananların gerçekten endişe verici bir boyuta ulaştığını söyleyen Billion, Macron'a uyarıda bulunarak "Bana kalırsa Macron, hem ‘’diyalog’’ deyip hem gemi göndererek çelişkinin de ötesinde hata yapıyor. Bölgede tansiyonun düşmesi için her şeyi yapmak gerekir. Ama savaş gemisi göndererek tansiyonu düşüremezsiniz" diye konuştu.

"Türkiye'ye geri adım attırmaya çalışıyor"

Macron'un Türkiye'ye geri adım attırmaya çalıştığını belirten Billion, bunun mümkün olamayacağını ve Türkiye'nin bölgede oldukça kararlı olduğunu vurguladı.

Fransa'nın tek hedefinin Türkiye'yi durdurmak olduğunu aktaran Fransız uzman şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın hedefi Türkiye'ye geri adım attırmak ama bu politikalarla Erdoğan'a geri adım attırabileceklerini düşünmüyorum. Macron her olanağı kullanarak, Türkiye'ye geri adım attırmak istiyor. Lübnan'da da Türkiye konusunda da aynı hatayı yapıyor. Macron, bu sorunları tek başına çözebileceğini düşünüyor ve AB'den ayrı hareket ediyor. Lübnan siyasetindeki çürüme, yolsuzluk, yoksulluk, bunların hepsi doğru. Ama sorunu tek başınıza çözemezsiniz. Doğu Akdeniz ve Lübnan dosyasındaki ortak hata, dünyaya ders vererek ve kurtarıcı rolüne soyunarak bu topraklara gidip sorunları çözeceğine inanması"

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininin en önemli parçası olan Doğu Akdeniz politikası üzerine de değerlendirmeler yapan Billion, bölgede faaliyet gösteren Türk sismik araştırma gemileri ve donanmaya da değindi.

"Erdoğan tutarlı açıklamalar yaptı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz politikalarında tutarlı olduğunu belirten Billion "Erdoğan'ın Meclis'teki açıklamalarını dinledim. Barışçı bir şekilde, Türkiye'nin tarihi ve hukuki durumunu açıkladı. İnandırıcı tezler dile getirdi ve ölçülü konuştu, müzakereye açık olduğunu söyledi. Umarım Erdoğan gerçekten müzakereye ve tezlerini açıklamaya hazırdır. Çünkü artık onlarca yıldır süren bu soruna bir çözüm de bulmak lazım." diye konuştu.

"Fransa'nın bölgede bulunması anlaşılabilir değil"

Fransa'nın karasuları olmayan bir bölgede silahlı bir şekilde bulunmasının anlaşılabilir olmadığını aktaran Fransız uzman, "Orada Fransa tek başına ne yapıyor? İtalyan gemileri ile birlikte gitseydi belki anlaşılabilirdi. Ama Macron'un karasuları olmayan bir alana, tek taraflı olarak, askeri varlıklarını artırma kararı alması anlaşılabilir değil. Türkiye, kendi karasularında birtakım tezleri savunuyor ve oradaki enerji kaynaklarının sadece İsrail, Mısır, Yunanistan tarafından elde edilmesini kabul etmiyor. Akdeniz'e kıyısı olan büyük bir ülke Türkiye. Bunu istersiniz ya da istemezsiniz, bu ayrı bir konu, ama tartışmalı sularda mekanik olarak deniz hukuku uygulayamazsınız, sorunun çözülmesi gerekir." şeklinde konuştu.