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Aktüel Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti
Aktüel

Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-11-05 05:30:24 -
Fransız senatosu Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesini kabul etti

PARİS (AA) - Fransa'da senato, Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin tasarıyı görüştü.

Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin tasarı senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan tasarının "iade" olan başlığı da "dönüş" olarak değiştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuş, bu yıl ocak ayında Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edilmişti.

Fransa'nın önceki Başbakanı Edouard Philippe, Kasım 2019'da da Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait olduğu belirtilen tarihi kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e geri vermişti.

- Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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