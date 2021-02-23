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Dünya Fransız oyuncudan tecavüz skandalı! Soruşturma başlatıldı
Dünya

Fransız oyuncudan tecavüz skandalı! Soruşturma başlatıldı

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:58:00 -
Fransız oyuncudan tecavüz skandalı! Soruşturma başlatıldı

Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, 72 yaşındaki Depardieu hakkındaki "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturmanın 16 Aralık 2020'de açıldığı belirtildi.

Haberlerde, Depardieu hakkında adli denetim kararı alınmadığı kaydedildi.

Fransız aktör hakkında 2018'de açılan ön soruşturmayla ilgili Haziran 2019'da takipsizlik kararı verildiği ifade edilen haberlerde ancak Haziran 2020'de Depardieu tarafından "tecavüz ve cinsel tacize uğradığını" öne süren 22 yaşındaki komedyen kadının yeniden suç duyurusunda bulunmasıyla konuyu takip etmesi için hakim atandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini, soruşturmanın kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu komedyenin Ağustos 2018'de Lambesc semtindeki jandarmaya suç duyurusunda bulunmasıyla Depardieu hakkında ön soruşturma açılmıştı.

Olayın 7 ve 13 Ağustos 2018'de Fransız aktörün Paris'teki evinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Fransa'da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika'ya taşınan Depardieu, 2013'te Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, 2018'de yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

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